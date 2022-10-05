Авербух: очень хотелось вывести Семененко из образа вечного Воланда

Призёр Олимпийских игр, хореограф и тренер Илья Авербух рассказал о работе с фигуристом Евгением Семененко, которому поставил программу под композицию Good Boy Gone Bad K-pop-группы TXT.

«Мне было важно, что Семененко сам выбрал для себя музыку. Это настолько не «моя» история, что часть зрителей даже написала после прокатов: мол, не думали, что Авербух вообще имеет отношение к этой программе. Но мне как раз это и нравилось. Вообще я считаю, что в моих постановках главную роль играет тот, кто на льду. Моя история больше режиссёрская: дооформить какие-то идеи, подсказать, где нужно увеличить темп, добавить насыщенность шагов, а где — остановиться и подышать. Плюс мне очень хотелось вывести Семененко из образа вечного Воланда. Прямо вот цель такую себе поставил.

Чем Воланд не угодил? Программа была хорошая, но, на мой взгляд, слишком традиционная. Традиционные руки, нахмуренные брови и прочие атрибуты общепринятой трактовки чёрной магии. А тут я увидел, что Женя действительно балдеет от корейского рэпа. Это его история, драйв. Кстати, в программе очень много его личных шагов. Для меня чисто по-человечески Семененко вообще открылся с новой стороны. Я понял, например, что для него очень важную роль играет учёба в медицинском институте. Он все тренировки рассказывал мне про каких-то червей, причём так самозабвенно, что это даже меня увлекло. Я увидел, что человек не зациклен на бесконечных прыжках и дорожках, что у него большая внутренняя история и большое желание развиваться не только на льду, но и в другой профессии — медицинской», — приводит слова Авербуха RT.