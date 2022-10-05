Авербух отреагировал на новость, что Милохин снова станет партнёром Медведевой в «ЛП»

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух не стал открывать состав пар нового сезона телепроекта «Ледниковый период», чтобы сохранить интригу.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что блогер Даня Милохин снова будет кататься с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. В прошлом сезоне проекта пара взяла приз зрительских симпатий.



«Евгения Медведева снова будет выступать в паре с Даней Милохиным? Мы пока интригуем. Потерпите», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Уже стало известно, что к ведущим шоу Алине Загитовой и Алексею Ягудину добавилась ещё одна олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Своё участие в проекте подтвердил двукратный олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов.