«Придётся тройные прыгать». Медведева и Милохин — о контенте программ в шоу

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и блогер Даня Милохин рассказали, какой контент планируют показывать в новом сезоне «Ледникового периода». Уже на записи первого выпуска шоу они сделали сложную высокую поддержку.

«Мы такими поддержками разминаемся. На самом деле мы приходим такие: «Давай разомнёмся» — «Давай». Поднимаю раз, поднимаю два, всё – размялись, пошли кататься.



Ждать ли прыжков? Это, конечно, вопрос. Ну, Евгения, придётся нам прыгать (улыбается)?» — спросил у партнёрши Милохин.

«Да, чтобы 6,0, придётся тройные прыгать.

Не боюсь ли штрафов по новому кодексу этики в фигурном катании? Ну, мне это не грозит», — сказала Медведева.

За нарушение нового кодекса этики ФФККР при общении со СМИ фигуристам грозят различные наказания — от штрафов до дисквалификации.