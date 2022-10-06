Медведева и Милохин: мы просили, чтобы нас снова в пару поставили

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и блогер Даня Милохин рассказали, как отреагировали на то, что их снова поставили в пару на шоу «Ледниковый период».
«Да мы не отреагировали, мы просили, чтобы нас снова в пару поставили. Мне, честно, предлагали несколько партнёров, и нет, всё. Зовите Милохина! И он пришёл», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Называют Медвелохиными? Мы же на самом деле не сами это делаем. Мы же не такие, что «давай в этом году будем в любовь играть, давай детей». Это публика», — сказал Милохин.
«Пускай публика делает то, что ей интересно.
Общались ли между сезонами «Ледникового»? Редко, но общались, да», — сказала Медведева.
«Не сказать, что прямо не общались, но и не переписывались каждый день: как дела, чё делаешь», — добавил Милохин.
- 6 октября 2022
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