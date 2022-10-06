Иван Букин — о дебюте в «Ледниковом периоде»: мне очень-очень интересно

Двукратный чемпион России, пятикратный призёр чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал о дебюте в телевизионном проекте «Ледниковый период».

В шоу Букин катается в паре с актрисой и телеведущей Аллой Михеевой. Дуэт представляет группу Ильи Авербуха.

«Во-первых, это, конечно, отличается от профессионального спорта, но это очень интересно, я благодарен за приглашение. Мне очень-очень интересно», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Степанова и Букин приостановили выступления из-за травмы партнёрши и не участвовали в контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые прошли в Москве на арене «Мегаспорт» 24–25 сентября.