Алина Загитова и Анна Щербакова показали большие букеты, которые им подарили на «ЛП». Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и чемпионка Олимпиады-2022 в том же виде Анна Щербакова показали большие букеты, которые им подарили после съёмок первого эпизода очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». Напомним, Загитова и Щербакова являются ведущими шоу; вместе с ними передачу ведёт олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-каналах Алины Загитовой и Анны Щербаковой: здесь и здесь.

В новом сезоне «Ледникового периода» участвуют 12 пар. Ранее стал известен полный список участников телепроекта.

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