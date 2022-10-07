Артур Даниелян: слежу ли за медиабитвой Ягудина и Плющенко? Времени нет на эти разборки

Российский фигурист Артур Даниелян дал понять, что его не интересует конфликт олимпийских чемпионов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

«Следил ли за медиабитвой Плющенко и Ягудина? Я за этим не слежу, у меня работы непочатый край и домашних дел тоже. Одному убирать квартиру, мыть посуду, одежду развесить. Времени нет на эти разборки.

Еду сам себе готовлю? Да. Курицу в панировке делал, вчера приготовил спагетти с беконом типа карбонары. На сладости не наседаю, у меня костюмчик уже висит», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Алексей Ягудин опубликовал пост в своих социальных сетях, в котором ответил Евгению Плющенко.

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