Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Артур Даниелян: слежу ли за медиабитвой Ягудина и Плющенко? Времени нет на эти разборки

Артур Даниелян: слежу ли за медиабитвой Ягудина и Плющенко? Времени нет на эти разборки
Комментарии

Российский фигурист Артур Даниелян дал понять, что его не интересует конфликт олимпийских чемпионов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

«Следил ли за медиабитвой Плющенко и Ягудина? Я за этим не слежу, у меня работы непочатый край и домашних дел тоже. Одному убирать квартиру, мыть посуду, одежду развесить. Времени нет на эти разборки.

Еду сам себе готовлю? Да. Курицу в панировке делал, вчера приготовил спагетти с беконом типа карбонары. На сладости не наседаю, у меня костюмчик уже висит», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Алексей Ягудин опубликовал пост в своих социальных сетях, в котором ответил Евгению Плющенко.

Новость по теме
«Работай, Женечка!» Алексей Ягудин подробно ответил Плющенко на его пост

Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022