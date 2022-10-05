Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Работай, Женечка!» Алексей Ягудин подробно ответил Плющенко на его пост

«Работай, Женечка!» Алексей Ягудин подробно ответил Плющенко на его пост
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал пост в своём телеграм-канале, где высказался о конфликтной ситуации с участием себя и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее Плющенко заявил, что Ягудин «не умеет кататься», Алексей в ответ сравнил свои достижения с достижениями Евгения, после чего тот написал пост в соцсетях.

«Женечка, отвечу тебе. Надеюсь, не сильно отвлеку своим ответом? Я знаю, что ты всегда сидишь, работаешь, никогда не задеваешь первым, строишь катки, гостиницы, по 8 часов проводишь на катке.

Во-первых, я ничего не считал. Воспользовался статьёй ребят, которые уже давно всё посчитали. Ссылочку, я думаю, они могут тебе оставить.

Во-вторых, ниже я прикреплю кусочек из толкового словаря лингвиста Сергея Ивановича Ожегова, который растолкует тебе смысл слова ОЧНЫЙ.

В-третьих, про чемпионаты России. Речь не шла о победах, коллеги приводили статистику очных соревнований. Какие годы? 1996 и 1997. И о том, кто был выше в том или ином соревновании. Но ты не волнуйся, ты всё равно впереди по статистике чемпионатов России! Олимпиада и чемпионаты мира, разумеется, менее важны.

В-четвёртых, я не живу прошлым. Мне наплевать на всё, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у которых сейчас совершенно другие заботы. Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твоё хихиканье над моим тренером — Татьяной Анатольевной Тарасовой!

Ну и напоследок я восхищаюсь твоей карьерой, которая у тебя была. И всеми победами. Жаль, что из-за моей травмы и раннего завершения карьеры нам не удалось посоревноваться дольше. Но сейчас ты тренер. А тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я, шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка!

О́ЧНЫЙ, -ая, Осуществляемый при непосредственном контакте. Очные поединки спортсменов. Очная ставка (одновременный допрос двух или нескольких лиц с целью проверки их предшествующих противоречивых показаний). Очное обучение (обучение в учебном заведении с регулярным посещением занятий, в отличие от заочного обучения). Очное отделение (с очным обучением)», — написал Ягудин в своём телеграм-канале.

«Пусть засунет своё мнение в одно место!» За что Ягудин и Тарасова ополчились на Плющенко? «Пусть засунет своё мнение в одно место!» За что Ягудин и Тарасова ополчились на Плющенко?

Исторический четверной аксель 17-летнего Ильи Малинина:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022