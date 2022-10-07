«Коньки солью насыпали». Алина Загитова — о конкуренции в женском одиночном катании

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о конкуренции, которая существует в данном виде фигурного катания.
«Конкуренция в фигурном катании, естественно, подстёгивает. Но были такие моменты, что и коньки солью насыпали.
Была такая ситуация: первый мой юниорский сезон, у нас прокаты перед всеми соревнованиями. Прокаты, где смотрят, насколько ты хорошо подготовлен. Я жила с девочкой. У меня мама такой человек, который перестрахуется 150 раз, и она сказала, чтобы я спрятала коньки под шторку. Я спрятала, пошла на обед, прихожу, там солью так вот ровненько насыпано и я просто такая: «Всё, всё потеряно, я не выступлю, не выйду на лёд». Мне было тогда 14 лет.
Я сделала святой водой, всем, чем можно. Тогда я ещё супер верила в приметы и в итоге я один раз упала в короткой программе. И я сразу подумала, что это из-за соли. Произвольную я хорошо откатала.
На кого я подумала? На свою соседку. Не знаю, там к ней, конечно, ещё приходил кто-то. Но это есть, это, мне кажется, будет.
Делала ли я что-то кому-то? Я не сторонник такого, меня не так воспитали и, думаю, то, что тебе сделали, то и другому человеку возвращается. Поэтому я за карму», — сказала Загитова в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.
Контрольные прокаты сборной России можно посмотреть в Okko.
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