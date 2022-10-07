Алина Загитова рассказала о самом нелепом слухе о ней

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос, какой слух о ней был самым нелепым.

«После Олимпиады мне начали писать, что я забеременела. В 15 лет. После Олимпиады в межсезонье всё равно поправляешься, ты почти не тренируешься, кушаешь. Я поправилась на килограмм.

После Олимпиады и провального чемпионата мира мне тренер даже в отпуске говорил сбрасывать вес. То есть ты фотографируешь и отправляешь. И так получилось, что я поправилась всего на килограмм. Тогда мне казалось: «Как так, надо сбрасывать любыми путями». Не есть, не пить, ходить в зал, бегать, естественно, в плёнке», — сказала Загитова в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

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