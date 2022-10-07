Агата Петрова рассказала о работе под руководством Софьи Самодуровой

Фигуристка группы Алексея Мишина Агата Петрова рассказала о работе под руководством чемпионки Европы – 2019 Софьи Самодуровой.
На Мемориале Панина-Коломенкина Петрова стала второй в соревнованиях юниорок, уступив только Алисе Двоеглазовой. После короткой программы Агата лидировала.
«В принципе я довольна, но всегда есть над чем работать. Соревнования были нервные, достаточно сложные для меня, поскольку это как-никак первые всероссийские старты для меня. Волновалась, но вроде бы сделала, что задумала. Конкуренция достаточно сильная была. Я никогда не побеждала других девочек. Я очень довольна, что это случилось на этих стартах.
Чем интересна произвольная программа с пением птиц? Мне нравится эта произвольная, мы ставили её вместе с Софьей Вячеславовной. Мне она очень понравилась, как и всему тренерскому штабу.
Строгая ли Софья Вячеславовна? Нет, мы с ней очень хорошо общаемся, как и вся наша группа. Она очень добрая и найдёт к каждому подход.
Из тройных прыжков мне больше всего нравится прыгать тройной лутц. Он самый хороший, а усложнение мы делаем на тулупах. Тройной аксель? Думаю, да, в ближайшем будущем буду пробовать.
Кто мой кумир? Естественно, Елизавета Туктамышева. Я стараюсь прыгать, как она. Она очень спокойно относится к стартам, катается в удовольствие, и я стараюсь делать то же самое», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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