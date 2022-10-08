Стало известно расписание первого этапа Гран-при России

Стало известно расписание первого этапа российской серии Гран-при по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы». Соревнования пройдут 21-23 октября в «Мегаспорте»…

На первый день запланирована жеребьёвка и тренировки. В субботу, 22 октября, фигуристы покажут короткие программы, в воскресенье – произвольные. Соревнования будут начинаться после 13:00 мск.

Напомним, состав участников из числа членов сборной России.

Одиночное катание. Женщины: Камила Валиева, Софья Акатьева.

Одиночное катание. Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Глеб Лутфуллин.

Парное катание: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Наталья Хабибулина/Илья Княжук.

Танцы на льду: Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина/Андрей Багин.