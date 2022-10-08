Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стало известно расписание первого этапа Гран-при России

Стало известно расписание первого этапа Гран-при России
Комментарии

Стало известно расписание первого этапа российской серии Гран-при по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы». Соревнования пройдут 21-23 октября в «Мегаспорте»…

На первый день запланирована жеребьёвка и тренировки. В субботу, 22 октября, фигуристы покажут короткие программы, в воскресенье – произвольные. Соревнования будут начинаться после 13:00 мск.

Напомним, состав участников из числа членов сборной России.

Одиночное катание. Женщины: Камила Валиева, Софья Акатьева.
Одиночное катание. Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Глеб Лутфуллин.
Парное катание: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Наталья Хабибулина/Илья Княжук.
Танцы на льду: Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина/Андрей Багин.

«Грибы собирать не люблю». Коляде поставили очень много, но каждый его балл заслужен «Грибы собирать не люблю». Коляде поставили очень много, но каждый его балл заслужен
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022