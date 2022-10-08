Стало известно расписание первого этапа Гран-при России

Стало известно расписание первого этапа российской серии Гран-при по фигурному катанию «Золотой конёк Москвы». Соревнования пройдут 21-23 октября в «Мегаспорте»…
На первый день запланирована жеребьёвка и тренировки. В субботу, 22 октября, фигуристы покажут короткие программы, в воскресенье – произвольные. Соревнования будут начинаться после 13:00 мск.
Напомним, состав участников из числа членов сборной России.
Одиночное катание. Женщины: Камила Валиева, Софья Акатьева.
Одиночное катание. Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Глеб Лутфуллин.
Парное катание: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Наталья Хабибулина/Илья Княжук.
Танцы на льду: Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина/Андрей Багин.
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