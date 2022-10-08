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«Не буду врать, приятно». Туктамышева оценила размер призовых на российских стартах

«Не буду врать, приятно». Туктамышева оценила размер призовых на российских стартах
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Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева оценила призовые на грядущих российских стартах.

Общий призовой фонд российского сезона в фигурном катании составит более 100 млн рублей. За победу на этапах серии Гран-при фигуристка получит 500 тыс. рублей, за второе место — 300 тыс., за третье — 200 тыс. Первое место в финале Гран-при России оценивается в 1 млн рублей, второе — в 750 тыс., третье — в 500 тыс.

«Конечно, деньги – это всегда хорошо, кто вам ответит, что нет? Мы были бы рады даже без призовых, но для спортсменов это важно. Не буду вам врать, это приятно», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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