Аделина Сотникова рассказала, почему не участвует в проекте «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова ответила на вопросы своих подписчиков в социальных сетях.

«Почему не участвуете в «Ледниковом периоде» этого сезона?», — спросил один из пользователей.



«Меня не приглашали на сезон-2022. Я бы и не согласилась. У меня другой проект, более важный для меня. Я всем участником желаю удачи на проекте», — написала Сотникова.

Также фигуристка высказалась, поздравила ли она со свадьбой Викторию Синицыну и Никиту Кацалапова.

«Почему вас не было на свадьбе Виктории Синициной и Никиты Кацалапова?»



«К сожалению, я не смогла присутствовать и поздравить лично ребят с этим прекрасным днем. Но я видела, насколько все было здорово, душевно, красиво. Я обязательно поздравлю их лично. Чуть позже», – написала Сотникова.