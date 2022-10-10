Аделина Сотникова рассказала, почему не участвует в проекте «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова ответила на вопросы своих подписчиков в социальных сетях.
«Почему не участвуете в «Ледниковом периоде» этого сезона?», — спросил один из пользователей.
«Меня не приглашали на сезон-2022. Я бы и не согласилась. У меня другой проект, более важный для меня. Я всем участником желаю удачи на проекте», — написала Сотникова.
Также фигуристка высказалась, поздравила ли она со свадьбой Викторию Синицыну и Никиту Кацалапова.
«Почему вас не было на свадьбе Виктории Синициной и Никиты Кацалапова?»
«К сожалению, я не смогла присутствовать и поздравить лично ребят с этим прекрасным днем. Но я видела, насколько все было здорово, душевно, красиво. Я обязательно поздравлю их лично. Чуть позже», – написала Сотникова.
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