Тренер Оксаны Баюл рассказал, как 25 лет назад решился переехать на ПМЖ в США

Валентин Николаев, тренер олимпийской чемпионки 1994 года в женском одиночном катании украинки Оксаны Баюл, рассказал о решении переехать на ПМЖ в США в 1997 году.
«Я уехал 9 сентября 1997 года, когда получил известие, что каток в Одессе закрыт. Я был на сборах в Финляндии, позвонил домой, попросил жену, чтобы она заехала в спорткомитет и выяснила, когда будет в Одессе лёд. Если лёд будет, скажем, в конце августа, значит, тогда я поеду в Италию на сборы, а потом приеду в Одессу, и лёд у меня откроется в сентябре. Если скажут, что лёд будет в сентябре, то я поеду домой, потом в Днепропетровск и потом в Одессу, приеду тогда, когда лёд появится. Через три дня жена мне позвонила и рассказала, что Дворец спорта как площадка для фигурного катания закрыт, что посреди поля установили мачту какую-то и проводится дискотека.
После этого я начал искать варианты – нет, не продолжения своей карьеры, нужно было готовиться к Олимпийским играм. На носу был 1998 год, год зимней Олимпиады. Как раз в это время, когда я находился в Финляндии, там со своими спортсменами работала Тамара Москвина, питерский тренер. Я спрашиваю у неё: «Тамара, покататься где-то до Олимпиады можно?» Она отвечает: «Дай мне пять дней». А через пять дней говорит: «В Ричмонд поедешь?» А мне какая разница? В США Ричмондов столько, сколько в СССР улиц Ленина было. Я нашёл на карте какой-то Ричмонд и заказал билеты на Нью-Йорк. Тамара говорит: нет, нам не нужно на Нью-Йорк, нужно на Вашингтон… Так вот и переехал», — приводит слова Николаева издание «Думская».
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