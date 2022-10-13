Виктория Синицина объяснила свои слова о приостановке карьеры с Кацалаповым на полсезона

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина объяснила свои слова о приостановке карьеры. Ранее Синицина и её муж и партнёр, двукратный олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов, объявили, что приостанавливают карьеру на полсезона.
«Что это значит? То, что в ближайшие месяцы после свадьбы будем участвовать не в соревнованиях, а в популярном телешоу «Ледниковый период». Хотя там тоже есть соревновательный момент, это всё же совсем другое.
Этим летом в Сочи мы совмещали тренировки и постановки новых программ с Александром Жулиным и ежедневное участие в шоу Татьяны Навки. Но поняли, что сейчас время сделать паузу и пожить чуть больше для себя, своей семьи. Мне кажется, мы это заслужили. А после Нового года посмотрим. Но пока хотим перевести дух...» — приводит слова Синициной издание «7 дней».
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