Евгения Тарасова: переход в парное катание был одним из лучших решений!

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала о том, как перешла в парное катание.
Фото: Личный архив Евгении Тарасовой
«Я мало рассказывала о детстве, но до 14 лет я была о-о-о-очень далека от парного катания и только наблюдала по телевизору. Мне очень нравилось смотреть, как делают поддержки и выбросы! И всегда представляла, как буду сама кататься в паре. Несмотря на то что пришлось переехать в другой город, переход в парное катание был одним из лучших решений!
Надеюсь, что этой маленькой историей получится вдохновить кого-то выбирать только то, что приносит удовольствие, и идти за своей мечтой!» – написала Тарасова в соцсети.
Фото: Личный архив Евгении Тарасовой
С сезона-2021/2022 Тарасова и Морозов тренируются в группе Этери Тутберидзе.
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