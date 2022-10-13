Евгения Тарасова: переход в парное катание был одним из лучших решений!

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала о том, как перешла в парное катание.

Фото: Личный архив Евгении Тарасовой

«Я мало рассказывала о детстве, но до 14 лет я была о-о-о-очень далека от парного катания и только наблюдала по телевизору. Мне очень нравилось смотреть, как делают поддержки и выбросы! И всегда представляла, как буду сама кататься в паре. Несмотря на то что пришлось переехать в другой город, переход в парное катание был одним из лучших решений!



Надеюсь, что этой маленькой историей получится вдохновить кого-то выбирать только то, что приносит удовольствие, и идти за своей мечтой!» – написала Тарасова в соцсети.

Фото: Личный архив Евгении Тарасовой

С сезона-2021/2022 Тарасова и Морозов тренируются в группе Этери Тутберидзе.