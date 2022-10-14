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Туктамышева, Семененко, Мозалёв и Игнатов выступят на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга

Туктамышева, Семененко, Мозалёв и Игнатов выступят на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга
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С 18 по 21 октября на льду Академии фигурного катания пройдут второй этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках среди взрослых спортсменов и второй этап Кубка Федерации среди юниоров.

Самая напряжённая борьба ожидается в мужском одиночном катании, где выступят фигуристы сборной России Макар Игнатов, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. В соревнованиях женщин соперницами Елизаветы Туктамышевой станут Агнета Латушкина и Арина Онищенко. Самыми многочисленными должны стать соревнования юниоров, для участия в которых заявлено 36 мальчиков. Среди них Фёдор Зонов, Владислав Дикиджи и Андрей Кутовой.

В первые два дня, 18 и 19 октября, сильнейших будут определять юниоры, а 20 и 21 октября на лёд выйдут сильнейшие фигуристы Санкт-Петербурга.

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