Туктамышева, Семененко, Мозалёв и Игнатов выступят на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга

С 18 по 21 октября на льду Академии фигурного катания пройдут второй этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках среди взрослых спортсменов и второй этап Кубка Федерации среди юниоров.

Самая напряжённая борьба ожидается в мужском одиночном катании, где выступят фигуристы сборной России Макар Игнатов, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. В соревнованиях женщин соперницами Елизаветы Туктамышевой станут Агнета Латушкина и Арина Онищенко. Самыми многочисленными должны стать соревнования юниоров, для участия в которых заявлено 36 мальчиков. Среди них Фёдор Зонов, Владислав Дикиджи и Андрей Кутовой.

В первые два дня, 18 и 19 октября, сильнейших будут определять юниоры, а 20 и 21 октября на лёд выйдут сильнейшие фигуристы Санкт-Петербурга.