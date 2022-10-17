«Люблю и помню всегда». Татьяна Тарасова выложила фото с отцом Анатолием Тарасовым

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. На снимке Тарасова изображена со своим отцом, легендарным хоккейным тренером Анатолием Тарасовым.
«Сегодня (вчера, 16 октября. — Прим. «Чемпионата») в России отмечают День отца! Люблю и помню всегда», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива татьяны тарасовой
Анатолий Тарасов прославился работой с ЦСКА и сборной СССР по хоккею. Тандем Тарасова и Аркадия Чернышёва (старший тренер сборной СССР) установил непревзойдённый рекорд: в течение девяти лет подряд (1963—1971) сборная СССР по хоккею под их руководством становилась чемпионом во всех международных турнирах.
Анатолий Тарасов ушёл из жизни в 1995 году, когда ему было 76 лет.
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