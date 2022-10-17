Татьяна Тарасова оценила новый номер Медведевой и Милохина на «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление серебряного призёра Олимпиады-2018 в женском одиночном фигурном катании Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина на шоу «Ледниковый период». Номер был поставлен под музыку из фильма «Усатый нянь».
«Хорошо. Просто хорошо — и всё. Чудесный танец, чудесный номер. Когда ты это видишь, то сам делаешься чудесным», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Напомним, Евгения Медведева и Даня Милохин уже выступали в паре в «Ледниковом периоде». В предыдущем сезоне шоу они заняли третье место.
Помимо Медведевой и Милохина команду Ильи Авербуха в новом сезоне «Ледникового периода» представят следующие пары: Елена Ильиных/Егор Бероев, Валерия Ланская/Роман Костомаров, Дарья Мороз/Максим Маринин, Наталья Подольская/Дмитрий Соловьёв, Виктория Синицина/Иван Скобрев.
- 17 октября 2022
-
18:59
-
17:46
-
17:34
-
17:32
-
17:31
-
17:27
-
16:39
-
15:13
-
15:06
-
14:23
-
12:25
-
08:53
-
08:13
- 16 октября 2022
-
18:11
-
17:48
-
17:19
-
14:35
-
14:23
- 15 октября 2022
-
20:14
-
18:07
-
11:59
-
10:17
- 14 октября 2022
-
19:18
-
18:33
-
13:42
-
12:21
-
12:18
-
12:01
-
11:42
-
10:51
-
09:05
-
08:40
-
08:17
-
08:10
-
07:50