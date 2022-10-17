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Татьяна Тарасова оценила новый номер Медведевой и Милохина на «Ледниковом периоде»

Татьяна Тарасова оценила новый номер Медведевой и Милохина на «Ледниковом периоде»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление серебряного призёра Олимпиады-2018 в женском одиночном фигурном катании Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина на шоу «Ледниковый период». Номер был поставлен под музыку из фильма «Усатый нянь».

«Хорошо. Просто хорошо — и всё. Чудесный танец, чудесный номер. Когда ты это видишь, то сам делаешься чудесным», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, Евгения Медведева и Даня Милохин уже выступали в паре в «Ледниковом периоде». В предыдущем сезоне шоу они заняли третье место.

Помимо Медведевой и Милохина команду Ильи Авербуха в новом сезоне «Ледникового периода» представят следующие пары: Елена Ильиных/Егор Бероев, Валерия Ланская/Роман Костомаров, Дарья Мороз/Максим Маринин, Наталья Подольская/Дмитрий Соловьёв, Виктория Синицина/Иван Скобрев.

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