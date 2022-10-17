Математика показала, есть ли повод беспокоиться, что Алины станет меньше в проекте.

У Щербаковой самая длинная фраза в «Ледниковом периоде». А сколько слов сказала Загитова?

Теперь в «Ледниковом периоде» сразу две очаровательные ведущие: Алина Загитова и Анна Щербакова. Обе — олимпийские чемпионки и настоящие красавицы! Алексею Ягудину невероятно повезло оказаться в компании таких прекрасных девушек.

Но хотя на телеэкране и Алина, и Аня смотрятся отлично, у последней объективно есть преимущество во владении устной речью. Болельщики переживали, что это может сказаться на активности Алины в проекте.

Однако первый выпуск показал, что задействованы фигуристки на равных. Аня говорила чуть больше, но разница в количестве сказанных слов у них невелика.

Щербакова представляла угрозу Загитовой в карьере ведущей

Известие об участии Анны Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода» порадовало не всех. Некоторые поклонники Алины Загитовой переживали, что «новенькая» перетянет внимание на себя, захватив эфирное время.

Переживали не без оснований: Аня с юниорских турниров зарекомендовала себя как великолепная собеседница. После прокатов она всегда чётко и складно отвечает на вопросы журналистов, без труда подбирает нужные слова, не испытывая недостатка в лексиконе. Да и выпускные экзамены подтвердили, что высокий интеллект у неё отмечают не зря: ЕГЭ по русскому языку сдала на 91 балл, за базовую математику получила пятёрку. С английским у Ани тоже всё в порядке: на международных стартах она самостоятельно общается с зарубежной прессой.

Анна Щербакова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Алина, напротив, после победы в Пхёнчхане не отличалась многословностью и не всегда удачно выражала мысли и чувства в интервью. Пока она активно выступала, это не вызывало больших сложностей. Внимание публики было сосредоточено на её борьбе и соревновательных успехах.

Но всё изменилось, когда она приостановила карьеру в большом спорте и отправилась покорять ТВ. Эффектная внешность не скрывала недостатки в речевом мастерстве.

Дырка в стене и пробка во рту

Дебют Алины в качестве ведущей «Ледникового периода» вызвал много споров. Кто-то откровенно ругал её за косноязычие, другие призывали дать трудолюбивой девушке шанс. Были и те, кто считал её словарные огрехи милыми и восхищался смелостью пойти работать в совсем неизвестной сфере.

Алина Загитова интервьюирует участников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алина не обращала внимания на хейтеров и отстаивала желание быть телеведущей. Она не отрицала, что заниматься речью ей нужно, но объясняла, что это непросто. Даже рассказывала, какие упражнения делает с репетиторами: описывает дырку в стене, разговаривает с пробкой во рту. В итоге упорство спортсменки окупилось. Во второй год ведения «Ледникового периода» она заметно подтянулась по всем фронтам: и дикцию улучшила, и вопросы участникам задавала более непринуждённо.

Однако в словесной дуэли против Щербаковой мало кто поставил бы на Загитову, пусть и с двухлетним стажем ведения программы.

Аня справилась блестяще

Как и ожидалось, Аня успешно справилась с ролью телеведущей в первом же выпуске нового сезона «Ледникового периода». Может быть, и не журчала как ручеёк, но была близка к этому. Говорила легко и уверенно, комфортно чувствовала себя перед камерами. Продюсеры проекта и телезрители должны быть довольны. Комментатор Первого канала Александр Гришин под конец передачи отдельно похвалил фигуристку за профессионализм.

«Блестяще справилась с ролью ведущей дебютантка «Ледникового периода» — олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которую мы тоже поздравляем с премьерой», — сказал Александр Гришин в эфире Первого канала.

Анна Щербакова с участниками «Ледникового периода» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но опасения, что Ане вдруг отдадут предпочтение и задействуют в шоу активнее, нежели Алину, оказались мнимыми. Спортсменки поделили обязанности поровну. Алина объявляла и беседовала с участниками из команды Александра Жулина, Аня — с подопечными Ильи Авербуха. В начале же и конце программы они выходили все вместе с Алексеем Ягудиным. Никаких преференций в пользу более красноречивой воспитанницы Тутберидзе.

Алина произнесла меньше слов, но разрыв с Аней невелик

Для наглядности обратимся к математике. Сколько слов произнесли в первом выпуске «Ледникового периода» Алина и Аня? Если разница большая, то это тревожный признак. Но не нужно волноваться: хотя Аня и говорила, по подсчётам, больше, отрыв минимальный. Алина произнесла за всю программу 442 слова, Аня — 491. Разница в 49 слов — ерунда, которая подтверждает, что обеих фигуристок ценят и считают важными для популярности проекта.

Алина Загитова и Анна Щербакова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Более того, эти словарные подсчёты демонстрируют, что Алина избавилась от былой немногословности и без проблем общается с участниками «Ледникового периода». Её самая длинная фраза в первом выпуске включает 28 слов и полна смысла.

«Ребят, получился очень динамичный номер, напичканный всякими разными сложными элементами. И ещё и споры он вызвал. Я думаю, что эти оценки полностью ваши и даже выше, мне кажется», — обратилась Загитова к Регине Тодоренко и Александру Энберту после проката.

Самая длинная фраза у Ани выглядит мощнее — 46 слов, но это логично, раз и общая сумма слов за эфир у неё немного больше.

«Я хочу начать с комплиментов, потому что у вас такая гармоничная пара, такое красивое грациозное катание и невероятная пластика. Хочу задать такой вопрос Валерии: вы в прошлый раз катались с Алексеем Ягудиным, в этот раз — с Романом Костомаровым, в чём ключевое отличие работы с этими партнёрами?» — спросила Щербакова Валерию Ланскую после проката.

Возможно, в следующем выпуске «Ледникового периода» расклад поменяется и больше слов произнесёт Алина, а не Аня. Но считать ничего не будем: уже понятно, что задействованы они в шоу на равных.

А мелкие колебания в количестве слов девушек — естественный процесс. И он лишь подчёркивает точку равновесия.