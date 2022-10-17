Погорилая: на коньках кататься гораздо безопаснее, чем на роликах. На лёд мягче падать

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая, выступавшая в женском одиночном катании, рассказала, как попала в шоу на роликах.

«Мне позвонили, пригласили на шоу — правда, я сначала не знала, что оно будет на роликах. Когда выяснила это, решила подумать. Мне предложили попробовать покататься на роликах, чтоб я поняла, смогу я вообще или не смогу. Сначала получалось не очень, но впоследствии я смогла вкататься. Ботинки, в которых я катаюсь на льду, и ботинки для роликов одной фирмы. Там всё одинаково, меняется только само лезвие. Пришлось именно к лезвию привыкать, в работе с ним много-много нюансов.

Потом получилось так, что я, покатавшись месяц на роликах, отвыкла от коньков. В первый день, когда я вышла на лёд, было очень неудобно на коньках кататься, хотя я всю жизнь этим занимаюсь. Но тело быстро переключается. На самом деле спортсмены, которые профессионально выступают на роликах, раз в неделю катаются и на коньках. Это всё взаимосвязано и очень похоже.

На коньках, мне кажется, кататься гораздо безопаснее. Когда ты падаешь на лёд, ты проскальзываешь, трения тела с поверхностью меньше. После падения у тебя нет ссадин, царапин. На роликах же всё наоборот. Один раз во время шоу у меня раскрутился зубец, и я упала. Вся рука была в ссадинах после этого. В этом плане на лёд мягче падать, чем на пол (смеётся)», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с фигуристкой Анной Погорилой читайте завтра, 18 октября, в 8:00 на «Чемпионате».