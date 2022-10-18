Погорилая рассказала, почему четверной аксель Малинина не стал для неё неожиданностью

24-летняя российская фигуристка Анна Погорилая высказалась о четверном акселе российского фигуриста Ильи Малинина.



«Вот за кем я как раз ещё слежу, это за Ильёй Малининым. Это было очень ожидаемо, учитывая, что он его уже на тренировках выполнял. Но, тоже вопрос, будет ли он чисто показывать четверной аксель и при этом выполнять всю остальную программу чисто. Если у него это получится, то он будет на голову выше остальных. Ты можешь по отдельности выполнять все прыжки идеально, а вместе не можешь их собрать, потому что это тяжелее, ведь там есть связующие шаги, нужно эмоции показывать, вращения, всё-всё-всё.



Реально ли ему показать семь квадов в одной программе? Он пока молодой, может, и реально. Посмотрим, как это у него получится. Саша Трусова тоже говорила про пять четверных. Один раз выполнила, да. Даже два, если считать прокаты. Можно говорить всё что угодно, а там посмотрим», – сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.