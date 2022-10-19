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«Поденсили тут немного». Шербакова и Загитова станцевали под известные хиты

«Поденсили тут немного». Шербакова и Загитова станцевали под известные хиты
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Олимпийские чемпионки в женском одиночном катании Алина Загитова и Анна Щербакова провели танцевальные баттлы под известные песни. Фигуристки поупражнялись в хореографии под хит группы ABBA Gimme! Gimme! Gimme! и ремикс песни Рианны S&M.

«Поденсили тут немного с Алиной Загитовой», — подписала видео в своём телеграм-канале Щербакова.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

В новом сезоне Загитова и Щербакова вместе ведут телевизионное шоу «Ледниковый период». Алина – уже третий год подряд, для Анны это дебют. Согласно формату этого сезона Загитова берёт интервью у команды Александра Жулина, а Щербакова – у подопечных Ильи Авербуха. Анна пропускает первую половину сезона, так как восстанавливается после сделанной летом операции на колене.

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