Пресс-атташе ФФККР объяснила, почему был создан Кодекс этики

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина рассказала, почему было принято решение создать Кодекс этики.

«Это нисколько не связано с историями, как вы говорите — и подозреваю, о каких историях может идти речь. На самом деле год назад ISU создал свой Кодекс этики. Соответственно, все федерации, которые входят в ISU, тоже по образу и подобию стали создавать свои Кодексы этики. Работа над нашим началась не сразу, мы немного затянули. Поскольку авторы этого Кодекса — юристы и люди, которые долгое время работали на ключевых постах в госструктурах, это нужно всё прописать, по аналогии выстроить с учётом своей спецификации российской. Поэтому этот Кодекс — после того как всеми был прочитан, одобрен юристами и другими инстанциями — на исполкоме был принят и опубликован. Это и была причина, почему он появился.

Появление таких Кодексов этики — веление времени, во всех организациях и корпорациях есть свои кодексы этики, которые основываются на регуляции корпоративных взаимоотношений внутри какого-то коллектива. Все дорожат своим авторитетом, имиджем, репутацией — люди хотят, чтобы были чёткие правила, а взаимоотношения в коллективе были основаны на уважении друг к другу», — сказала Ермолина в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Полное интервью с Ольгой Ермолиной о Кодексе этики выйдет в подкасте «Ход коньком» на ютуб-канале «Чемпионат.Подкаст» в 18:00.