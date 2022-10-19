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Алексей Мишин назвал причину снятия Евгения Семененко со второго этапа Кубка Петербурга

Алексей Мишин назвал причину снятия Евгения Семененко со второго этапа Кубка Петербурга
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Российский фигурист Евгений Семененко пропустит второй этап Кубка Санкт-Петербурга. Причина — травма спортсмена. Об этом сообщил его тренер Алексей Мишин. Турнир пройдёт с 20 по 21 октября.

«Евгений, к сожалению, не успел восстановиться после травмы и был вынужден сняться с соревнований», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Евгений Семененко громко заявил о себе в сезоне-2020/2021, когда выиграл финал Кубка России и поехал на чемпионат мира – 2021. Там Семененко, самым громким титулом которого на тот момент была победа на юниорском чемпионате страны, с первой попытки вошёл в топ-10 лучших фигуристов планеты, заняв восьмое место.

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