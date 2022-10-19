Ермолина объяснила, почему ФФККР молчит про переходы фигуристов — на примере Трусовой

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина объяснила, почему ФФККР молчит о переходах фигуристов. В качестве примера был взят недавний переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской.

«Мне кажется, что есть какие-то вещи, которые вокруг этих переходов искусственно нагнетаются. Например, недавний переход Александры Трусовой — в пятницу вечером появляется эта новость, начинаются звонки. Понятно, если эта новость просочилась в прессу, а по факту человек не написал заявление и не пришёл ещё в федерацию, то никто не может подтвердить.

А у нас сейчас всё же как на ЕГЭ — подтвердите или опровергните. Никто не может подтвердить или опровергнуть, потому что нет заявления, потому что вдруг за два дня человек передумает. Бывали же такие случаи — человек не написал заявление, подумал и решил принять другое решение. Представляете, Горшков комментирует: «Да, действительно переходит, был устный разговор». А в понедельник она передумала. Представляете, какие заметки появятся? «Горшков специально хочет, чтобы…»

Как бы ты ни подстраивался под то, что хотят видеть журналисты, быструю информацию… Любая информация должна основываться на чётких правилах. Есть заявление — тогда мы можем сказать, что переходит. Нет заявления — нельзя комментировать. Поэтому это такие серьёзные вещи, они не делаются тогда, когда кто-то где-то на каком-то форуме или от какого-то дяденьки на катке узнал информацию, что вот, наверно, перейдет. И пульнул её в информпространство», — сказала Ермолина в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Полное интервью с Ольгой Ермолиной о Кодексе этики смотрите в подкасте «Ход коньком» на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».