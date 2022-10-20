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«Что-то в стиле девяностых». Наталья Забияко выложила свежее фото

«Что-то в стиле девяностых». Наталья Забияко выложила свежее фото
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке спортсменка одета в джинсовый наряд.

«Что-то в стиле девяностых», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива натальи забияко

Ранее сообщалось, что Наталья Забияко намерена выступать под флагом Канады в паре с Закари Дэйлманом. Однако в июле стало известно, что канадская федерация фигурного катания отозвала запрос на переход российской фигуристки.

Также Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).

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