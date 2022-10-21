Евгений Плющенко отреагировал на слова Ирины Родниной о нём и Алексее Ягудине

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки, депутата Госдумы РФ Ирины Родниной. Ранее Роднина, отвечая на вопрос, кто легендарнее — Плющенко или олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, — ответила: «Я».

«Она, конечно. Ирина Константиновна, однозначно. Полностью с этим согласен, солидарен. Она великая, а мы растём», — приводит слова Плющенко Sport24.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.