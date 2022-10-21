Евгений Плющенко отреагировал на слова Ирины Родниной о нём и Алексее Ягудине
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки, депутата Госдумы РФ Ирины Родниной. Ранее Роднина, отвечая на вопрос, кто легендарнее — Плющенко или олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, — ответила: «Я».
«Она, конечно. Ирина Константиновна, однозначно. Полностью с этим согласен, солидарен. Она великая, а мы растём», — приводит слова Плющенко Sport24.
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