Александра Бойкова: мы наконец-то вспомнили, что такое умирать посередине программы

Чемпионы Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились впечатлениями после проката на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга. Они показали новую произвольную программу под музыку из фильма «Анна Каренина».
«Далеко не всё удалось, но мы наконец-то вспомнили, что такое соревнования, что такое умирать посередине программы и потом на морально-волевых делать элементы. Но мы рады, что получилось более-менее презентовать программу. Да, очень много шероховатостей и артистически мы сейчас вообще не дорабатывали. Довольны, но процентов на 70», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
«Наша премьера всё откладывалась и откладывалась. Наконец-то она состоялась. Могу сказать, что мы с Сашей сделали максимум на сегодняшний день. Поймите, у нас был довольно большой пропуск. В тот момент, когда все уже начинали набирать форму, мы вынуждены были в экстремальном порядке нагонять это всё. Поэтому мы здесь специально выступаем, чтобы понять, вспомнить, что такое соревновательная атмосфера. Поскольку в последний раз в таком соревновательном формате мы выступали на Кубке Первого канала, с того момента прошло уже уйма времени, можно сказать, что это уже другая жизнь, другая реальность», — добавил Козловский.
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