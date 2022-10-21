Урманов: в выступлениях Туктамышевой всегда есть интрига

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Алексей Урманов высказался о 25-летней Елизавете Туктамышевой, которая начинает 16-й сезон в карьере.

Урманов тренировался у Алексея Мишина, который много лет является наставником Туктамышевой.

«Мы мало говорим про Лизу Туктамышеву. Если разобраться и подумать, то она — профессионал высочайшего уровня. Лиза прошла всё: переходный возраст, крупные турниры и т. д. Она самая опытная фигуристка в нашей сборной, и это здорово! Потому что заканчивать со спортом в 18 лет… Наверное, рановато. Получается так, что спортсмен ещё настоящего пороха не понюхал. Я хочу пожелать молоденьким девочкам продлевать свою спортивную карьеру.

Перед Лизой я снимаю шляпу. На льду она получает удовольствие, дарит нам праздник. Да, порой у неё что-то не получается, но в выступлениях Туктамышевой всегда есть интрига. И в свои 25 лет она остаётся одним из лидеров сборной», — приводит слова Урманова «Матч ТВ».

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