Евгения Медведева будет комментировать первый этап Гран-при России в Москве
Поделиться
Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева сообщила, что будет комментировать первый этап серии Гран-при России в сезоне-2022/2023. Он пройдёт с 21 по 23 октября. Первыми в борьбу за медали вступят танцевальные дуэты.
«Сегодня прекрасный день! А почему он прекрасный? Потому что сегодня соревнования, комментирование моё первое в данном сезоне. Услышимся и увидимся с вами», — сказала Медведева в своих социальных сетях.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Комментарии
- 22 октября 2022
-
15:08
-
14:53
-
14:29
-
14:09
-
14:02
-
13:50
-
13:02
-
12:02
-
10:30
-
10:07
-
09:58
-
09:49
-
05:46
-
03:35
- 21 октября 2022
-
21:50
-
21:33
-
21:30
-
20:57
-
19:31
-
19:07
-
18:40
-
17:58
-
17:31
-
14:54
-
14:02
-
12:53
-
11:56
-
11:12
-
11:01
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:30
-
09:05
-
08:40
Партнерский контент