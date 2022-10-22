Илья Малинин допустил, что исполнит четверной аксель в ПП на 1-м этапе Гран-при в США

17-летний американский фигурист Илья Малинин, который был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, прокомментировал четвёртый результат по итогам короткой программы на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023, который проходит в американском Норвуде.

Судьи оценили выступление Малинина в 86,08 балла, в то время как лидер Као Миюра получил 94,96 балла. Илья допустил падение при исполнении четверного тулупа.

«Думаю, в начале программы я чувствовал себя очень уверенно. Я был очень увлечён моментом. То падение сбило меня с толку. Но я сумел отмахнуться от неудачи и продолжил программу», — приводит слова Малинина NBC Sports.

Также Малинин ответил, планирует ли исполнить четверной аксель в произвольной программе.

«Всё, правда, будет зависеть от того, как я себя буду чувствовать», — сказал Малинин.