Акатьева — о конкуренции с Валиевой: я её вообще не ощущаю

Российская фигуристка Софья Акатьева прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при России.



«Конечно, обидно из-за падения с акселя, но я сделаю выводы, почему это произошло, поразмышляю, постараюсь не повторить своих ошибок. После акселя я, конечно, расстроилась, но нужно было додержать прокат, нельзя расслабляться. Выступление оцениваю не очень, потому что раньше аксель получался. Рада, что дальше всё сделала.



Тренеры сказали, что слишком много думала перед акселем? Возможно, так и было. Заволновалась. Наверное, меньше нужно зацикливаться. Со здоровьем всё нормально.



Выступать по взрослым сложнее, чем по юниорам? Да, конечно, атмосфера совсем другая, ответственность выше. Мне очень приятно выступать на таком уровне, с такими спортсменами.



Насколько сейчас ощутима конкуренция с Валиевой? Так как мы всегда вместе на тренировках, я её вообще не ощущаю. На соревнованиях всегда есть конкуренты, я к этому нормально отношусь.



Держала когда-нибудь в руках 200–500 тысяч рублей? Нет, в руках не держала. Есть идеи, куда потратить? Чтобы потратить, нужно сначала заработать. Не буду пока ничего говорить про это», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.