Вайцеховская — о Коляде: когда на тебе мундир и эполеты, ты не можешь делать «бабочки»

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская раскритиковала фигуриста Михаила Коляду.

Коляда, лидирующий после короткой программы на первом этапе Гран-при России, начал прокат с каскада из двух тройных тулупов, хотя заявлен был каскад 4-3.

«Щелкунчик», которого второй сезон катает Михаил Коляда — удивительная программа. Возможно, её сакральный смысл заключается в том, чтобы все мы наконец осознали: когда на тебе мундир и парадные эполеты, ты не можешь делать «бабочки» или прыгать тройной тулуп вместо четверного. Просто не должен себе такого позволять. Если позволяешь, значит, место тебе не на серьёзных соревнованиях, а под ёлкой. Точнее — «на ёлках». На многочисленных новогодних шоу, которых хватает что в Москве, что в Питере. Там будет уместен и облегчённый контент, и театрализованная оболочка.

Ну а «+3», которые выставил Коляде один из судей за тот самый каскад с тройным тулупом вместо четверного и скомканным приземлением после второго прыжка, пусть на совести арбитра и останется…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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