Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Феноменальный прокат Ильи Малинина на Skate America с чистым четверным акселем. Видео

Феноменальный прокат Ильи Малинина на Skate America с чистым четверным акселем. Видео
Комментарии

17-летний американский фигурист Илья Малинин, который был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, стал победителем первого этапа серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023, который проходит в американском Норвуде.

После короткой программы американец занимал лишь четвёртую строчку турнирной таблицы, однако феноменальный прокат произвольной позволил Малинину обойти конкурентов. В ПП в числе прочих (5 квадов) Илья чисто исполнил четверной аксель. Судьи оценили его выступление в 194,29 балла.

Видео доступно на YouTube-канале Skating ISU. Права на него принадлежат ISU

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Коляда без квадов набирает заоблачные баллы, а соперник с крутым контентом в пролёте! Что? Коляда без квадов набирает заоблачные баллы, а соперник с крутым контентом в пролёте! Что?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022