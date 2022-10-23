Феноменальный прокат Ильи Малинина на Skate America с чистым четверным акселем. Видео

17-летний американский фигурист Илья Малинин, который был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, стал победителем первого этапа серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023, который проходит в американском Норвуде.

После короткой программы американец занимал лишь четвёртую строчку турнирной таблицы, однако феноменальный прокат произвольной позволил Малинину обойти конкурентов. В ПП в числе прочих (5 квадов) Илья чисто исполнил четверной аксель. Судьи оценили его выступление в 194,29 балла.

Видео доступно на YouTube-канале Skating ISU. Права на него принадлежат ISU

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