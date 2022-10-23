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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
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17-летний Илья Малинин стал самым юным чемпионом в истории Skate America

17-летний Илья Малинин стал самым юным чемпионом в истории Skate America
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17-летний американский фигурист Илья Малинин, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, стал самым молодым победителем Skate America в истории соревнований.

Первый этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023 проходит в американском Норвуде.

После короткой программы Малинин занимал лишь четвёртую строчку турнирной таблицы, однако феноменальный прокат произвольной позволил американцк обойти конкурентов. В произвольной программе в числе прочих (5 квадов) Илья чисто исполнил четверной аксель. Судьи оценили его выступление в 194,29 балла. В сумме Малинин набрал 280,37 балла, опередив ближайшего соперника на более 7 баллов.

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