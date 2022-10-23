«Я был в шоке: все трибуны кричали». Малинин прокомментировал победу на Skate America

17-летний американский фигурист Илья Малинин, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, прокомментировал чистое исполнение элемента на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023, который проходит в американском Норвуде.
Малинин выиграл соревнования, получив за произвольную программу 194,29 балла. Илья стал самым молодым чемпионом Skate America.
«Утром я не был уверен, сделаю я его или нет (о четверном акселе). Но мне пришла в голову мысль: «Все этого ждут. Я должен пойти на это». Приземлившись, я был в шоке: все трибуны кричали», — приводит слова Малинина ESPN.
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