«Я был в шоке: все трибуны кричали». Малинин прокомментировал победу на Skate America

17-летний американский фигурист Илья Малинин, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, прокомментировал чистое исполнение элемента на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023, который проходит в американском Норвуде.

Малинин выиграл соревнования, получив за произвольную программу 194,29 балла. Илья стал самым молодым чемпионом Skate America.

«Утром я не был уверен, сделаю я его или нет (о четверном акселе). Но мне пришла в голову мысль: «Все этого ждут. Я должен пойти на это». Приземлившись, я был в шоке: все трибуны кричали», — приводит слова Малинина ESPN.

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