Евгения Медведева высказалась о прокате ученика Тутберидзе на Гран-при России

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева прокомментировала выступление российского фигуриста Даниила Самсонова, который является учеником Этери Тутберидзе, на первом этапе серии Гран-при России.
«Непопулярное мнение, но я считаю, что лучше меньше, да лучше. Да, сегодня мы не увидели ультра-си, хотя Даниил признавался, что он делает тройной аксель на тренировке. С тренерским штабом Этери Тутберидзе решили, видимо, не рисковать. Напоминаю, что это первые соревнования для спортсмена за год и восемь месяцев. Тренерский штаб Этери Тутберидзе всегда делал ставку на чистый прокат, и эта ставка сработала», — сказала Медведева в эфире Первого канала.
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