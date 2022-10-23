Евгения Медведева высказалась о прокате ученика Тутберидзе на Гран-при России

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева прокомментировала выступление российского фигуриста Даниила Самсонова, который является учеником Этери Тутберидзе, на первом этапе серии Гран-при России.

«Непопулярное мнение, но я считаю, что лучше меньше, да лучше. Да, сегодня мы не увидели ультра-си, хотя Даниил признавался, что он делает тройной аксель на тренировке. С тренерским штабом Этери Тутберидзе решили, видимо, не рисковать. Напоминаю, что это первые соревнования для спортсмена за год и восемь месяцев. Тренерский штаб Этери Тутберидзе всегда делал ставку на чистый прокат, и эта ставка сработала», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.