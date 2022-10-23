Александр Самарин: вчера я говорил, что голова работает, а сегодня не работала

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал выступление на первом этапе Гран-при России.
«Вчера я говорил, что голова работает, а сегодня не работала. Но хорошо, что хотя бы в короткой она сработала. Сегодня были допущены наиглупейшие ошибки. Это, конечно, неприятно и многое подпортило. Но были и положительные моменты. Сдвиг, по крайней мере, от контрольных прокатов есть, и это хорошо. Для первого старта неплохо.
Всё-таки сезон у меня давно завершился, был большой перерыв, но от старта к старту всё постепенно вспоминается, восстанавливается. Элементы готовы, осталось только в соревновательной атмосфере всё это показывать», — сказал Самарин.
Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Мужское одиночное катание. Итоги
1. Дмитрий Алиев – 273,63.
2. Глеб Лутфуллин — 258,20.
3. Александр Самарин – 257,43.
4. Михаил Коляда – 237,22.
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