Александр Самарин: вчера я говорил, что голова работает, а сегодня не работала

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал выступление на первом этапе Гран-при России.

«Вчера я говорил, что голова работает, а сегодня не работала. Но хорошо, что хотя бы в короткой она сработала. Сегодня были допущены наиглупейшие ошибки. Это, конечно, неприятно и многое подпортило. Но были и положительные моменты. Сдвиг, по крайней мере, от контрольных прокатов есть, и это хорошо. Для первого старта неплохо.

Всё-таки сезон у меня давно завершился, был большой перерыв, но от старта к старту всё постепенно вспоминается, восстанавливается. Элементы готовы, осталось только в соревновательной атмосфере всё это показывать», — сказал Самарин.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Мужское одиночное катание. Итоги

1. Дмитрий Алиев – 273,63.

2. Глеб Лутфуллин — 258,20.

3. Александр Самарин – 257,43.

4. Михаил Коляда – 237,22.

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