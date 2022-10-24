Видео проката Акатьевой в произвольной программе, признанного лучшим на Гран-при России

Опубликовано видео проката 15-летней фигуристки из Москвы Софии Акатьевой в произвольной программе на Гран-при России. Она чисто исполнила тройной аксель, четверной тулуп — двойной аксель и четверной тулуп. Судьи оценили выступление в 163,98 балла, что оказалось лучшим результатом на прошедших соревнованиях в этом виде программы.
Чемпионкой турнира стала Камила Валиева, в сумме набравшая 244,66 балла. Акатьева взяла серебро с 236,68 баллами, а замкнула тройку призёров Анастасия Зинина (200,43).
Отметим, что прошедший турнир для Акатьевой стал дебютным на взрослых соревнованиях. Ранее она выступала на шоу «Ледниковый период. Дети», где заняла третье место, а также в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Также она является обладательницей двух медалей юниорской серии гран-при и двукратной победительницей первенства России (2021 и 2022).
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