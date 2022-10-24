Ирина Роднина объяснила, почему РУСАДА решило не разглашать детали по допинг-делу Валиевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина объяснила решение РУСАДА не разглашать детали по допинг-делу Камилы Валиевой.

«Они действуют в рамках закона, который в рамках самого Олимпийского комитета и создан. Во-первых, она не ребёнок. Хватит уже в детство играть – 16 лет, паспорт уже имеет.

Наверное, беда в том, что это правило появилось в связи с тем, что созданы были Юношеские олимпийские игры. Есть такое правило МОК, это не наши правила», — цитирует Роднину Vprognoze.

О положительной допинг-пробе Валиевой, сданной в декабре 2021 года, стало известно по окончании командного турнира Олимпиады-2022. Церемония награждения до сих пор не состоялась.

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