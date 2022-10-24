Энберт: в определённый момент история с Валиевой отодвинула медали наших ребят на ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире Александр Энберт поделился впечатлениями от Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

«Больше всего эмоций, помимо побед наших спортсменов, вызвала история с Камилой Валиевой. Это было очень эмоционально, правда. В определённый момент это даже отодвинуло какие-то медали и успехи наших ребят. Я очень люблю Олимпиаду и слежу во время неё даже за теми видами спорта, за которыми не слежу в принципе. Но в этот раз порой выступления в других видах проходили мимо, потому что я читал новости про Камилу, пытался разобраться, что в итоге случилось. Конечно, хотелось бы от Олимпиады получать только положительные эмоции, но жизнь есть жизнь. Я надеюсь, что в итоге всё разрешится хорошо, и мы будем вспоминать это как положительный опыт борьбы Камилы с этой ситуацией», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Большое интервью с Александром Энбертом читайте завтра, 25 октября, в 8:00 на «Чемпионате».