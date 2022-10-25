«Катать её целый сезон будет тяжело». Энберт — о программе Валиевой по мотивам Олимпиады

33-летний российский фигурист Александр Энберт, выступающий в парном катании, высказался о программе Камилы Валиевой.
«Мне кажется, Камила все возможные эмоции от этой ситуации испытала и сейчас она хочет рассказать её, потому что она для неё важна. В команде было принято решение уж точно не без участия Камилы. Если они считают это правильным, нужным, то я их в этом поддерживаю. Это животрепещущая история, которая прекрасно показывает Камилу. Она вызывает эмоции у зрителя и, я думаю, вызывает эмоции у самой Камилы. Это очень классно, когда спортсмен с большой отдачей катает свою программу. Конечно, катать её целый сезон будет тяжело. Хотя, возможно, она к ней привыкнет.
Спорить о том, правильно это или нет, сложно ли ей вспоминать — это уже у Камилы надо спрашивать. Может быть, эта программа, наоборот, какой-то терапевтический эффект оказывает на неё», – сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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