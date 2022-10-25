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Джанет Джексон поздравила фигуристку Сакамото с победой на Гран-при США

Джанет Джексон поздравила фигуристку Сакамото с победой на Гран-при США
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Известная американская певица Джанет Джексон поздравила японку Каори Сакамото с победой на Гран-при США по фигурному катанию. В короткой программе Сакамото выступала под композицию Rock With U, которую исполняет Джанет.

«Каори, мне это нравится! Поздравляю с победой на Skate America!» – написала Джексон в соцсетях.

На турнире в топ-3 также вошли две американки. Второе место заняла Изабо Левито, а тройку лучших замкнула Амбер Гленн. Российские фигуристки не участвовали в турнире.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Норвуд. Женское одиночное катание. Итоги

1. Каори Сакамото (Япония) — 217,61.
2. Изабо Левито (США) — 206,66.
3. Амбер Гленн (США) – 197,61.
4. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 179,50.
5. Екатерина Куракова (Польша) – 178,68.

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