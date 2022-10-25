Александр Жулин: тяжело будет найти нового партнёра Жене Медведевой

Известный тренер Александр Жулин, который является одним из наставников на телепроекте «Ледниковый период», прокомментировал уход из шоу блогера Дани Милохина.

В «Ледниковом периоде» Милохин выступал в паре с двукратной чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании Евгенией Медведевой. Это была одна из двух пар, которые в том же составе катались второй год подряд. В 2021 году они выиграли приз зрительских симпатий. В 2022 году они приняли участие в съёмках четырёх выпусков, два из которых уже вышли в эфир.

«Не было никаких предпосылок. Будет ли новый партнёр у Жени Медведевой — не знаю. Сам был вчера очень удивлён. Не думаю, что Милохин вернётся. Раз он сделал такое заявление, думаю, оно было взвешенным.



Какие могут быть причины покинуть проект? Значит, ему стало неинтересно. Он своеобразный парень: захотелось — ушёл. У него своё видение. Может, ему было недостаточно интересно участвовать или финансовый вопрос.

Какой Даня Милохин как спортсмен? Это тяжёлый труд. Не скажу, что он плохо работал, как раз наоборот, очень хорошо. Как спортсмен он выдерживал нагрузки. Мне было с ним легко работать. Даня мне понравился. Я о нём здорово своё мнение поменял: думал, он конченый, но оказался приличным парнем. Жалко, что ушёл. Потому что лёгкий парень — мог бы и выиграть.



Кто может стать партнёром Медведевой? Я много кого вижу рядом с Женей, но они все не могут. Многие, кто снимался с проекта. Уже обзвонили кандидатов и спрашивали. Тяжело будет найти партнёра, честно скажу», — приводит слова Жулина Sport24.