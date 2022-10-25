Тарасова — об уходе Милохина из «ЛП»: человек оказался дурным. Мужики так не поступают

Заслуженный тренер СССР и председатель жюри «Ледникового периода» Татьяна Тарасова резко высказалась об уходе блогера Дани Милохина из проекта.

В «Ледниковом периоде» Милохин выступал в дуэте с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Это была одна из двух пар, которые в том же составе катались второй год подряд. В 2021 году они выиграли приз зрительских симпатий. В текущем сезоне Медведева и Милохин приняли участие в съёмках четырёх выпусков, два из которых уже вышли в эфир.



«Нельзя бросать на полпути. Нас учили, что бегать нужно до конца. Устал или у тебя стало другое настроение — это не имеет никакого значения. Прежде всего, на тебя завязан человек. Не простой человек, а Женя Медведева. Я расстроилась из-за Жени. У нас так не делают… У них, видимо, так поступают. И он нам это показал.



Человек, с которым все были очень приветливы, оказался совершенно другим и дурным. Мужики так не поступают», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.