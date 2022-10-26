Алина Загитова и Анна Щербакова не будут вместе вести «Ледниковый период»
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Олимпийские чемпионки в женском одиночном катании российские фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова будут вести телепроект «Ледниковый период» по отдельности, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Сегодня, 26 октября, проходят съёмки пятого эпизода телешоу. Загитова будет вести выпуск с олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным, а Щербакова будет зрителем. После этого Алина и Анна поменяются ролями и будут чередоваться.
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