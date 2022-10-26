Александр Самарин: мне было бы реально интересно попробовать кататься в паре

Серебряный призёр чемпионата Европы – 2019 24-летний российский фигурист Александр Самарин объяснил, почему не отказался бы выступить в телепроекте «Ледниковый период», если бы его позвали.
«Во-первых, это выступление на зрителях, то есть ты гарантированно получишь реакцию и дополнительные эмоции в ответ. Во-вторых, мне было бы реально интересно попробовать кататься в паре.
Не приходила ли в голову такая мысль по ходу спортивной карьеры? В плане тренировочного упражнения мы иногда делали какие-то парные перебежки. Но это так, для общего развития. Своего рода интерактив. Кататься в паре в «Ледниковом» — это другое. Надо учиться чувствовать партнёра, осваивать какие-то новые элементы. Лишним этот навык точно не будет. Плюс — соревновательный момент. Плюс — новые знакомства, медийность и так далее. Так что, с моей точки зрения, это достаточно интересный проект.
Попробовать себя в парном катании? Мысли такие у меня появлялись. Но я отдавал себе отчёт в том, что нужно было пораньше об этом задумываться, не в моём нынешнем возрасте. А сейчас — ну куда? Тем более что у меня были проблемы со спиной. А в парном катании это едва ли не основной инструмент. Нет сильной спины — делать там нечего», — приводит слова Самарина RT.
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