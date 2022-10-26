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Александр Самарин: спорт — ещё не пройденная до конца история

Александр Самарин: спорт — ещё не пройденная до конца история
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Серебряный призёр чемпионата Европы – 2019 24-летний российский фигурист Александр Самарин заявил, что пока не готов завершить карьеру.

«Не хотелось ли закончить с фигурным катанием, когда не попал на Игры-2022? Об этом я размышлял ещё до начала олимпийского сезона. Понимаю, что рано или поздно закончить со спортом всё равно придётся, но пока уйти не готов. Просто более серьёзно стал задумываться над тем, чем заниматься дальше. Сейчас заканчиваю учёбу в магистратуре Академии физической культуры.

В плане дальнейшей работы многое будет зависеть от того, насколько на меня будет спрос на льду, скажем так. В этом плане я всегда открыт для предложений, и мне очень хочется, чтобы такие предложения были. Но это рассуждения больше на перспективу, поскольку спорт — ещё не пройденная до конца история. Несмотря на то что не всё запланированное и желаемое у меня получилось, руки не опускаются. Я по-прежнему занимаюсь любимым делом, и, пока есть такая возможность, хочется побольше от этого дела взять. Чтобы потом спустя годы не жалеть о каких-то нереализованных моментах», — приводит слова Самарина RT.

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